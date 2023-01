Vida Urbana Último dia para confirmação de matrículas dos alunos transferidos para escolas da rede estadual Para efetivar a matrícula, pais ou responsáveis devem comparecer à escola e levar os documentos exigidos; aulas estão previstas para começar no dia 1º de fevereiro

O período de confirmação das matrículas para os estudantes que foram transferidos de forma automática para as escolas da rede estadual, termina nesta quarta-feira, 4. De acordo com a Secretaria da Educação (Seduc), a transferência automática (TA) é um processo que ocorre quando os estudantes de uma turma são transferidos entre as escolas em que não há continuidade de ano...