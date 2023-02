Termina às 29h59min deste domingo, 12, as inscrições para os cursos Inglês Básico I, Libras e Espanhol Básico I, do Centro de Idiomas do Campus Palmas, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins (IFTO).

Conforme o edital a inscrição deve ser efetuada via internet, através do formulário de Inscrição que está disponível no endereço eletrônico http://www.ifto.edu.br/palmas.

Para o curso de Inglês Básico I são ofertadas 100 vagas, desse total:

60 vagas para os acadêmicos do IFTO. Escolaridade exigida: Cursando ensino médio, técnico ou superior.

20 vagas para a comunidade externa. Escolaridade exigida: Cursando ensino médio, técnico ou superior.

20 vagas para Servidores do IFTO. Escolaridade exigida: Ensino Médio concluído

Para o curso de Libras são ofertadas 25 vagas, desse total:

15 vagas para acadêmicos do IFTO. Escolaridade: Cursando Ensino Médio, Técnico ou Superior.

5 vagas para a comunidade externa. Escolaridade: Cursando Ensino Médio, Técnico ou Superior.

5 vagas para servidores do IFTO. Escolaridade: Ensino Médio concluído.

Para o curso de Espanhol Básico I são ofertadas 50 vagas, desse total:

30 vagas para acadêmicos do IFTO. Escolaridade: Cursando Ensino Médio, Técnico ou Superior.

10 vagas para a comunidade Externa. Escolaridade: Cursando Ensino Médio, Técnico ou Superior.

10 vagas para Servidores do IFTO. Escolaridade: Ensino Médio concluído

Para concorrer às vagas da comunidade externa, é necessário que o interessado esteja cursando o ensino médio, técnico ou superior.

O processo de seleção será por ordem de classificação definida por ordem de inscrição, que irá atender ao quantitativo de vagas estipuladas no quadro geral. Preenchidas as vagas de cada curso, será gerado um cadastro de reserva com quantitativo igual ao número de vagas, e não haverá obrigatoriedade ao IFTO de utilizá-lo.

O critério de convocação do cadastro de reserva, caso necessário, será também pela ordem de inscrição.

O resultado preliminar será julgado nesta segunda-feira, 13, e o resultado final na terça-feira, 14. O início das aulas está previsto para começar no dia 27 de fevereiro.

Confira os dias e horários de execução dos cursos ofertados:

Inglês básico I - turma INGB01231 (terça-feira - 16h15 - 18h15);

Inglês básico I - turma INGB02231 (terça-feira - 18h30 - 20h30);

Inglês básico I - turma INGB03231 (quarta-feira - 14h - 16h);

Inglês básico I - turma INGB04231 (quarta-feira - 16h15 - 18h15);

Libras - turma LIBR01231 (quarta-feira - 16h15 - 18h15);

Espanhol básico I - turma ESPB01231 (segunda-feira - 16h15 - 18h15);

Espanhol básico I - turma ESPB02231 (segunda-feira - 18h30 - 20h30).