Vida Urbana Última semana para inscrições no Vestibular 2021/1 da Unitins com 640 vagas em cinco câmpus Provas serão presenciais e estão previstas para o dia 27 de janeiro

Termina na próxima segunda-feira, 4, o prazo para as inscrições no Vestibular 2021/1 da Universidade Estadual do Tocantins (Unitins). O processo seletivo oferece 640 vagas em 16 cursos de graduação nos Câmpus de Araguatins, Augustinópolis, Dianópolis, Palmas e Paraíso do Tocantins. O edita pode ser acessado no site da Unitins. Conforme a Unitins, a taxa de inscrição do vestibular no valor...