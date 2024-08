Vida Urbana Última remessa de urnas eletrônicas chega em Palmas a dois meses das eleições Na capital, a entrega nos locais de votação começará um dia antes da votação devido ao grande número de seções eleitorais, que somam 632

O último carregamento com 679 urnas eletrônicas para as eleições municipais de 2024, foi enviado ao cartório da 29ª Zona Eleitoral de Palmas. Conforme divulgado, o Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins (TRE-TO) entregou um total de 4.925 urnas eletrônicas em suas 33 zonas eleitorais para os pleitos dos 139 municípios do estado. Leia também: Mai...