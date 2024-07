Vida Urbana Última noite do Miracaxi terá shows de Parangolé e Kaká Pedrinho Programação tem previsão de início para às 21h e contará com animação em dois trios elétricos

No terceiro e último dia de festa do Miracaxi 2024, tradicional carnaval fora de época realizado em Miracema do Tocantins, contará com shows de Parangolé e Kaká & Pedrinho, além da dupla Bartô e Regim. As atrações possuem entrada gratuita e tem início previsto neste domingo para às 21h com Bartô e Regim no Trio Joia. Na sequência anima os foliões ...