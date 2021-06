Vida Urbana Ônibus tomba próximo à Aliança do TO e deixa vários feridos; não há registro de óbitos Uma pessoa precisou ser desencarcerada, porém, ela estava viva, com um dos braços preso entre a lataria do ônibus e o solo

Um ônibus tombou na noite deste domingo, 13, por volta das 20 horas, na TO-070, próximo à Aliança do Tocantins, cidade distante a 164 km de Palmas, na região sudeste do Estado. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, alguns passageiros ficaram feridos, mas não houve mortes. Segundo o Corpo de Bombeiros, uma pessoa precisou ser desencarcerada, porém, ela estava...