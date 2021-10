Vida Urbana Ônibus pega fogo próximo a Ferrovia na TO-080 De acordo com o Corpo de Bombeiros não houve vítimas

Por volta das 23h10 deste sábado, um ônibus de transporte interestadual pegou fogo na TO-080, perto de Luzimangues, distrito de Porto Nacional, na altura do km 20, na TO- 080. Felizmente, os passageiros conseguiram sair a tempo e ninguém se feriu. Segundo motoristas que passaram pelo local, o ônibus ficou totalmente destruído. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as equ...