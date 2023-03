Redação Jornal do Tocantins

Um ônibus de transporte rodoviário que transportava entre 11 e 15 passageiros pegou fogo e ficou destruído, na TO-080, no Km 18, após a ponte da Amizade e integração em Palmas, por volta das 08h49min. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar (CBM), ninguém se feriu.

Segundo informações da empresa de ônibus que transportava os passageiros, a Tocantinense, o ônibus saiu da capital às 07h15min, com destino à Araguacema. A provável causa do incêndio pode ter sido provocada por curto-circuito na parte elétrica do veículo.

Conforme os Bombeiros, o incêndio teve início quando começou a sair fumaça do painel do veículo. O condutor parou no acostamento para averiguação e constatou o princípio de incêndio.

Em seguida conseguiu retirar todos os passageiros e bagagens antes das chamas se propagarem. O motorista utilizou o extintor do veículo e de outros que passavam na tentativa de combater as chamas.

Um trator com um tanque de água de uma fazenda próxima, ajudou a combater e controlar as chamas. Com a chegada da viatura auto bomba tanque, foi realizado o rescaldo e averiguação.

Imagens divulgadas pelos bombeiros mostram a situação do veículo no acostamento da pista com o teto, janelas e a parte interna destruídas pelas chamas.