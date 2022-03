Vida Urbana Ônibus fica totalmente destruído após pegar fogo na BR-153; acidente não teve feridos Passageiros relataram à TV Anhanguera quer o incêndio teve início na parte de trás do veículo

Um ônibus pegou fogo na BR-153, na manhã desta terça-feira, 9, entre as cidade de Tabocão e Guaraí, centro-norte do Estado. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ferido. A corporação também afirmou que o veículo ficou totalmente destruído. O incêndio teve que ser controlado pelos militares e após apagarem o fogo. Após o rescaldo, o veícul...