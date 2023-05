Informações GE

O Polivalente, do Tocantins, passou por momentos de tensão na manhã desta segunda-feira. O ônibus em que estava a delegação pegou fogo quando estava no trajeto até o aeroporto de Brasília para o retorno a Palmas. O time atuou no sábado em Teresina, no Piauí, pegou um ônibus até São Luis e depois um voo até Brasília, onde o time passou a noite e pegaria um novo voo para a volta ao Tocantins. Nenhum integrante da delegação sofreu queimaduras, mas algumas atletas precisaram ser levadas ao hospital da cidade pelo nervosismo com a situação. Apesar do susto, já estão todas bem.

- Saímos do hotel às 7 horas e andamos poucos quilômetros. Então escutamos uma pequena explosão e até então achamos que era pouca coisa. Começamos a sair do ônibus e as primeiras que foram saindo viram o fogo e começaram a gritar para todo mundo descer mais rápido. O fogo foi muito rápido, mas todo mundo saiu sem queimaduras. Só que em seguida algumas meninas começaram a passar mal, crise de ansiedade e duas estão hospitalizadas. Não há condições de viajar hoje - afirmou Lauro Tentardini, diretor da equipe.

Polivalente-TO assegurou a classificação às oitavas de final do Brasileiro feminino Série A3 depois de vencer o Tiradentes-PI nos pênaltis por 4 a 1. No tempo normal, empate em 0 a 0. O primeiro jogo do confronto havia sido 1 a 1. As datas da próxima fase estão previstas para os dias 6 e 7 de maio, no próximo final de semana e o rival do time é o Mixto, do Mato Grosso. Tentardini tentará com que o jogo seja postergado depois do ocorrido.