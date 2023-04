Vida Urbana Ônibus de transporte público pega fogo na região sul de Palmas Incêndio ocorreu na quinta-feira, 5, na BR-010, em Taquaralto; motorista havia transferido passageiros para outro veículo, antes do ônibus pegar fogo

Um ônibus da Agência de Transporte Coletivo de Palmas (ATCP) pegou fogo, na quarta-feira, 5, na BR-010, no perímetro urbano, próximo a Agência de Transporte Coletivo de Palmas, em Taquaralto, região sul da capital. Segundo o registro policial, o motorista de 41 anos, havia transferido os passageiros para outro veículo, antes do ônibus pegar fogo. De acordo com ...