Redação Jornal do Tocantins

Um ônibus tombou no trecho da TO-335, próximo ao município de Colinas, no sentido para Bernardo Sayão, e deixou vários passageiros feridos.

Os bombeiros militares atenderam a ocorrência de tombamento de um ônibus na segunda-feira, 18, por volta das 22h56, com várias vítimas em estado grave, inclusive com vômitos.

Duas viaturas dos bombeiros e uma ambulância da cidade precisaram fazer duas viagens para conseguir transportar as vítimas do local do acidente para o hospital municipal da cidade. Até a publicação da matéria, não havia confirmação de nenhuma morte.

Segundo os bombeiros, um dos responsáveis pela empresa do ônibus esteve no local e providenciou transporte para as outras vítimas, que não apresentavam ferimentos, até a rodoviária de Colinas.