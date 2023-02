Na tarde de terça-feira, 7, um ônibus da Agência de Transporte Coletivo de Palmas (ATCP) pegou fogo ao lado do Museu Histórico do Tocantins, o Palacinho, na avenida Juscelino Kubitschek, em frente ao ponto de ônibus da quadra 112 sul, em Palmas. De acordo com os vídeos divulgados nas redes, o veículo de transporte público ficou completamente consumido pelas chamas.

De acordo com a assessoria do Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins (CBMTO), a ocorrência contou com três viaturas no local, de resgate, combate a incêndio e de apoio, além de agentes da Agência de Trânsito, Transporte e Mobilidade (ATTM). Segundo informações do CBMTO, o incêndio teve início no motor do veículo e se alastrou por todo o ônibus.

O Serviço de Atendimento Móvel (Samu) também esteve no local para prestar o devidos socorros, mas nenhum passageiro ficou ferido. Os usuários do transporte público que estavam no local seguiram viagem em outro ônibus.

O Jornal do Tocantins esteve no local e tentou falar com o motorista do ônibus da linha 560, mas o mesmo não quis se pronunciar.

A Prefeitura de Palmas informou, por meio de nota, que o incêndio começou por volta das 15 horas, enquanto trafegava na Av. JK, próximo ao Palacinho. "No momento, havia oito passageiros no veículo, que foram retirados em segurança. Equipes da ATCP e da Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana (Sesmu) já foram enviadas para o local a fim de adotar as providências necessárias à apuração das circunstâncias do incidente. A Prefeitura segue em contato com as autoridades competentes e manterá a população atualizada das informações."