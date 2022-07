Vida Urbana Ônibus com 46 passageiros perde o controle em curva e tomba na BR-153 Motorista informou que o veículo teve apagão em uma descida e perdeu o controle na curva; passageiros tiveram ferimentos leves e encaminhados aos hospitais de Colinas e Guaraí

Um ônibus com 46 passageiros que saiu de Imperatriz (MA) com destino a Goiânia (GO) tombou no trecho da BR-153 e deixou passageiros feridos. O acidente ocorreu na noite deste sábado, 16, entre Brasilândia e Presidente Kennedy, noroeste do estado. Conforme o Corpo de Bombeiros Militar (CBM), por volta das 21h equipes receberam um chamado para atender um tombamento de ôni...