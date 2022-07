Um ônibus que transportava 27 passageiros na BR-153 em Araguaína, região norte do estado capotou na madrugada deste domingo, 3, e deixou várias pessoas feridas. Duas vítimas tiveram ferimentos graves.

O veículo pertence à empresa Real Maia e fazia linha de Belém (PA) para Palmas.

As equipes de plantão do Corpo de Bombeiros foram acionadas por volta de uma hora da manhã para atender a ocorrência de um acidente na rodovia, próximo à entrada do Setor Costa Esmeralda. Duas vítimas estavam presas nas ferragens do veículo.

De acordo com as investigações, o jovem estava com o braço direito preso por baixo da lateral do ônibus. A primeira tentativa era para expandir a lataria do veículo para retirá-lo do local, porém sem sucesso. Logo após, os bombeiros fizeram um buraco no solo com o uso do pé de cabra e assim conseguiram desprender o braço da vítima que estava com uma laceração no membro.

A segunda vítima, uma mulher de 77 anos ficou presa entre o ônibus e uma fresta no solo. Para retirá-la, dois caminhões muncks içaram o veículo acerca de 50 centímetros. Os militares tiveram acesso e conseguiram arrastar a vítima para fora.

Ambas as vítimas estavam estáveis e foram entregues ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), e encaminhadas ao Hospital Regional de Araguaína (HRA).

Pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram atendidas 15 vítimas. O motorista do ônibus não sofreu nenhuma lesão. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também acompanhou a ocorrência e organizou o tráfego no local para atendimento das vítimas.

A causa do acidente ainda é investigada pelos policiais.