Ônibus capota e deixa oito pessoas feridas na TO-335

Um ônibus capotou e deixou oito pessoas feridas na manhã desta segunda-feira (20). O acidente aconteceu na TO-335, sentido Palmeirante, após a ponte do córrego Capivara, no norte do estado. Segundo o relatório do Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins (CBM), o veículo foi encontrado fora da pista. A vítima mais grave já havia sido transport...