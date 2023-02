Um veículo do transporte público de passageiros da capital que atende a linha 450 - Taquaruçu, teve parte do parabrisa quebrado e deixou estilhaços de vidro no chão da rua 20 em frente a Praça Joaquim Maracaípe.

Imagens mostram que o veículo ficou parado no meio da via com o portal com comprimento de um lado ao outro da rua, pendurado sobre o ônibus.

A prefeitura informou que o “incidente ocorrido na tarde desta sexta-feira, 17” não envolveu feridos. “Após a ocorrência, a sinalização quanto ao tráfego de veículos no local foi reforçada.

O distrito recebe este ano uma estrutura montada para receber de volta os tradicionais blocos carnavalescos, em uma programação que iniciou ontem e deve durar até a próxima terça-feira.