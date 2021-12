Vida Urbana Ômicron: 65 pessoas viajaram com portador de variante Saúde aguarda a o resultado do sequenciamento genético do vírus da esposa do paciente

A Prefeitura de Gurupi informou, ontem, que conseguiu identificar 65 passageiros que viajaram com o homem de 29 anos, diagnosticado com a variante ômicron da Covid-19. Segundo o comunicado, 30 passageiros que estavam no mesmo ônibus e outros 35 que retornaram a Goiânia (GO), nenhum apresentou sintomas da doença até o momento. Do total de viajantes, cinco ficaram em G...