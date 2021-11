Vida Urbana Órgãos pedem na Justiça retomada do uso de máscaras em Araguaína após recomendação não ser seguida MPTO e DPE tinha enviado ao município uma recomendação para que o uso obrigatório do equipamento voltasse; Araguaína deixou de exigir as máscaras em determinados locais no início de novembro

Uma ação conjunta do Ministério Público do Tocantins (MPTO) e a Defensoria Pública do Estado (DPE) pede à Justiça, em tutela de urgência, que o Município de Araguaína seja obrigado a retornar a obrigatoriedade do uso de máscaras como medida de prevenção a Covid-19. Na semana passada, os órgãos emitiram uma recomendação para a administração municipal pedir a volta do uso em locais fechados, entretanto, o pedido não foi atendido. Conforme o MPTO, no início do mês um decreto municipal que pôs fim à obrigatoriedade...