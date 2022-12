Vida Urbana Órgãos públicos funcionam em horário especial no dia do jogo do Brasil Atendimento ocorrerá das 8h às 14h nesta segunda-feira, 5

A seleção brasileira comandada por Tite enfrenta a Coreia do Sul nas oitavas de final nesta segunda-feira, 5, às 16h. Os órgãos das Prefeituras de Palmas e Araguaína funcionarão das 8h às 14h. Nas unidades do Resolve Palmas, localizadas na Avenida JK e Taquaralto, o funcionamento será das 7h30 às 13h30. A unidade localizada no Shopping Capim ...