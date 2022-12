Vida Urbana Órgãos públicos alteram horário em dias de jogos do Brasil Confira o funcionamento dos órgãos nos dias em que a seleção brasileira entrar em campo na Copa do Mundo

Para a alegria dos torcedores da Seleção Brasileira de Futebol, o Governo do Estado, a Prefeitura de Palmas, além de outras prefeituras e instituições divulgaram que o expediente de funcionamento terá alterações nos dias em que o time brasileiro entrar em campo. Governo do Estado Para os servidores públicos estaduais, de acordo com o Decreto nº 6.53...