Vida Urbana Órgãos municipais registram pouca resistência ao exigir comprovante de vacinação contra Covid-19 Repórter do Jto simulou entrada sem comprovante, mas foi barrada; no Resolve Palmas e sede da prefeitura, usuários apresentavam sem resistência o comprovante impresso ou digital

Na manhã desta quinta-feira, 17, esta repórter do Jornal do Tocantins tentou entrar em um prédio público municipal sem o cartão de vacinação, porém, a entrada não foi permitida na sede do poder Executivo. A reportagem constatou ainda que os órgãos estão encontrando pouca resistência na hora de exigir o comprovante dos usuários que estavam buscando os serviç...