O Ministério Público Federal (MPF), o Ministério Público do Estado do Tocantins (MPTO) e o Ministério Público do Trabalho/Procuradoria Regional do Trabalho da 10ª Região (MPT), reunidos no Gabinete Permanente Interinstitucional (GPI), entraram com uma ação judicial na quinta-feira, 2, na Justiça Federal, contra o governo federal e o Estado do Tocantins para obrigar os órgãos públicos a regularizar o abastecimento do estoque com os insumos necessários para a testagem da Covid-19 no Laboratório Central do Tocantins (LACEN/TO).

No dia 12 de junho, como revelou o Jornal do Tocantins, o LACEN-TO escancarou a escassez de material usado para a testagem que detecta o novo coronavírus e confirmou que passaria a testar apenas os mortos com suspeitas de infecção pela Covid-19 e os pacientes hospitalizados na rede pública e privada de saúde.

O MPTO, MPF e o MPT chegaram a expedir uma recomendação administrativa no dia 18 de junho ao secretário de Saúde, Luiz Tolini, para que o órgão regularizasse, imediatamente, a prestação do serviço de diagnóstico laboratorial para casos suspeitos da doença.

Até agora, segundo o GPI, a situação não se regularizou. O gabinete cita relato da falta de testagem em pessoas atendidas nas unidades básicas de saúde como sintomas da Covid-19, inclusive uma criança que o pai afirma ter tido contato direto com a avó, diagnosticada com a doença.

"É imprescindível que o Lacen/TO retome sua capacidade de diagnosticar a covid-19 o quanto antes, pois só assim poderá fornecer dados fidedignos que permitam acompanhar em detalhes a disseminação da pandemia, que são essenciais ao planejamento de políticas públicas efetivas, especialmente, no atual momento de relaxamento das medidas de isolamento social, além de o Estado poder prestar atendimento eficiente aos doentes", defende o gabinete.

Segundo os órgãos, a falta de insumos potencializa o risco de contaminação pelos profissionais de saúde, que precisam coletar o material de forma manual, diferentemente da realizada com os kits adequados. Também aponta que a falta do diagnóstico provoca o manejo incorreto de pacientes nos leitos Covid. Mesmos suspeitos, precisam aguardar dias para o laudo ampliando o risco de contaminação de outros pacientes internados com alto grau de vulnerabilidade.

Para o GPI, falta integração entre União e governo estadual para solucionar a falta de insumos e são solidariamente responsáveis pelas demandas na área de saúde, em razão da competência comum prevista na Constituição Federal.

O gabinete pede uma liminar para União e Estado reporem, no prazo de 72 horas, o abastecimento do estoque de todos os insumos necessários para o funcionamento do Laboratório Central do Tocantins (LACEN/TO), notadamente de Kits para extração do material genético do SARS-Cov-2, pelo método de RT-PCR.

O MPTO, MPF e o MPT pede ainda que seja determinado aos governos federal e estadual a apresentação em 5 dias do plano de aquisição dos insumos necessários para a testagem e multa de 10 mil reais por cada paciente não atendido. Há também pedido de multa de 500 reais para o secretário estadual e para o ministro da Saúde, por cada dia de atraso na comprovação das providências cabíveis para cumprir eventual decisão judicial.