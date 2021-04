Vida Urbana Órgãos de fiscalização participam de campanha de doação de sangue no Estado Próxima coleta de sangue ocorrerá no dia 30 deste mês, quando a unidade móvel do Hemocentro estará estacionada próxima ao MPTO, nos períodos da manhã e da tarde

Com o objetivo de estimular a doação de sangue entre os integrantes de instituições públicas e ampliar o cadastro de doadores frequentes do Hemocentro do Tocantins, o Ministério Público do Tocantins (MPTO), Ministério Público Federal (MPF) e Ministério Público do Trabalho (MPT) aderiram, nesta sexta-feira, 16, à campanha “Parceiros pela Vida”. A próxima coleta...