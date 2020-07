Vida Urbana “É uma injeção de ânimo”, diz médica que recebeu primeira dose teste da vacina contra Covid-19 Profissional da saúde recebeu o imunizante na manhã desta terça-feira (21) antes do anúncio oficial dos testes feito pelo governador de São Paulo, João Doria (PSDB), em entrevista coletiva

A médica Stefania Teixeira Porto, de 27 anos, que atua no Hospital das Clínicas, foi a primeira voluntária a receber a vacina contra o novo coronavírus desenvolvida pelo Instituto Butantã em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac. A profissional da saúde recebeu o imunizante na manhã desta terça-feira (21) antes do anúncio oficial dos testes feito pelo govern...