Uma área de vegetação seca registrou uma queimada na tarde desta segunda-feira, 26, em uma área verde na região Norte de Palmas. O foco de fogo registrado ao lado da quadra Arne 74 (606 Norte) foi registrado por uma equipe do Jornal do Tocantins, que avistou a fumaça causada pelas chamas e se deslocou até o local.

Esse registro deve entrar para as estáticas de focos de calor no Tocantins, que atualmente ocupa a segunda colocação no ranking nacional. Até este domingo, 25, o Tocantins registrou 3.683, sendo 1.401 somente no mês de julho. O número é 16% maior que o registrado de janeiro a julho de 2020, quando foram 3.159 focos de calor identificados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).