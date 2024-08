Vida Urbana Área de preservação ambiental em Novo Acordo vira alvo de ação para que reformas sejam suspensas O Ministério Público ajuizou liminar, após uma denúncia popular que alegava que obras estavam causando danos à Orla do Ribeirão Brejão, localizada no centro da cidade

O Ministério Público do Tocantins (MPTO) ajuizou uma Ação Cautelar para suspender os trabalhos de reforma e revitalização da orla do Ribeirão Brejão, ao município de Novo Acordo, Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins) e às empresas responsáveis pelas obras. O pedido do promotor de justiça João Edson de Souza foi realizado por uma denúncia popular que al...