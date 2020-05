Considerado um dos melhores antissépticos para a higienização das mãos, o álcool em gel reduz a quantidade de vírus e bactérias e é indicado para auxiliar no combate ao novo coronavírus, causador da Covid-19. E facilitando o acesso do produto à população, a Prefeitura de Palmas disponibilizará, a partir desta terça-feira, 26, álcool em gel para quem passar pelas estações de ônibus da Capital, através da ação ‘Palmas de Mãos Limpas’.

Conforme a Prefeitura, o projeto tem como objetivo higienizar as mãos dos passageiros do transporte coletivo de Palmas com a aplicação do produto. O município irá disponibilizar mais de mil litros do produto, doados pela empresa Union Life, para a primeira etapa da ação, e acontecerá por 10 dias. O produto será disponibilizado nas estações Apinajé, Xambioá, Karajá, Kraô, Xerente e Javaés.

“É uma ação sanitária que gera mais segurança à população em tempos de isolamento social”, destacou a prefeita de Palmas, Cinthia Ribeiro através da assessoria.

Já o infectologista Alexandre Janote ressaltou a importância do álcool em gel. “É uma ação de prevenção, de educação e de solidariedade, porque muita gente não tem acesso ao álcool em gel. As mãos são a principal via de transmissão de micro-organismos, já que estão em constante contato com superfícies contaminadas. Assim, a higienização das mãos é a medida individual mais eficaz para prevenir a transmissão de micro-organismos para o ambiente e para outras pessoas”.