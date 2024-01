Matéria atualizada às 13h04min

Um caminhão-tanque com capacidade total de 36 mil litros derramou ácido sulfúrico, às margens da BR-153, em Araguaína, na segunda-feira, 8, segundo o Corpo de Bombeiros Militar (CBM). Não há informações de quanto do material vazou.

Equipes dos bombeiros foram chamadas para a ocorrência. No local, os militares identificaram que o veículo estava estacionado às margens da rodovia.

Conforme informado pelo Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caminhão tinha como destino a cidade de Teresina (PI) e no momento que transitava pela rodovia, o motorista notou um vazamento na parte traseira do tanque e decidiu estacionar o veículo às margens da rodovia.

Segundo os militares, a equipe notou que próximo ao caminhão havia um acúmulo de material. O produto corroeu parte das mangueiras de ar do veículo.

Os bombeiros tiveram que fazer o uso do traje encapsulado junto ao Equipamento de Proteção Respiratória (EPR), e o local teve que ser isolado num perímetro de 50 metros, além de uma barreira de contenção.

Ainda segundo os bombeiros, a Polícia Rodoviária Federal esteve no local e deu apoio no controle de trânsito.

Conforme os bombeiros, a Defesa Civil de Araguaína, e a Fiscalização Ambiental também foram acionadas.

O que diz o município

A Prefeitura de Araguaína informou por meio de nota, nesta terça-feira, 9, que em relação ao acidente, quando houve o vazamento do produto, a Fiscalização Ambiental esteve no local junto à Defesa Civil e, com apoio do Corpo de Bombeiros, fizeram uma contenção física para minimizar os danos e evitar que o material se espalhasse mais e viesse a ocasionar mais prejuízos ao meio ambiente e à saúde da população.

Disse ainda que não há córregos ou nascentes nas proximidades, portanto não houve contaminação direta em nenhum curso d’água. “A fiscalização lavrará um auto de infração para a empresa responsável em virtude do lançamento do produto químico no solo e o valor ainda será mensurado conforme o grau de impacto ambiental”.

Ressaltou também que a equipe de Fiscalização Ambiental retornou ao local nesta terça-feira, e “constatou que o material está sendo contido e recolhido, seguido de um tratamento ambiental adequado, por um serviço contratado pela empresa responsável pelo caminhão”. ainda conforme a nota, a fiscalização municipal continuará monitorando a limpeza do local para assegurar que o material seja todo removido.