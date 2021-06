Vida Urbana Às vésperas do julho, nenhum município solicitou licença para a realização da temporada de praia Assim como ano passado, a pandemia da Covid-19 e a necessidade de isolamento social impactam na realização dos veraneios desde ano, entretanto alguns municípios já liberaram o funcionamento, sem programação e com uma série de medidas sanitárias

Apesar da véspera do mês de julho, tradicional mês de veraneio, o Instituto Natureza do Tocantins (Naturtins) não recebeu nenhuma solicitação de licença para a realização da temporada de praia até o momento. Assim como em 2020, 2021 é um ano atípico para as tradicionais temporadas devido à pandemia da Covid-19 e a necessidade de isolamento e distanciamento social. Entretanto, a...