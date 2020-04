Política Zambelli questiona Moro sobre prints vazados: 'calculados para me expor?' Deputada federeal se disse decepcionada e magoada com o ex-ministro, em carta divulgada na manhã deste sábado

A deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP) publicou uma carta aberta ao ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, após o vazamento de conversas entre os dois para a imprensa. Na carta, divulgada no site da deputada na manhã deste sábado, 25, Zambelli se diz decepcionada e magoada com Moro e questiona se o ex-juiz calculou as respostas para e...