Política WhatsApp e TSE terão ferramenta para combater disparo em massa Quem receber mensagens consideradas suspeitas poderá preencher um formulário hospedado no site da Justiça Eleitoral

O WhatsApp vai contar com uma ferramenta criada em parceria com o TSE para combater disparos em massa durante o período eleitoral. Quem receber mensagens consideradas suspeitas poderá preencher um formulário hospedado no site da Justiça Eleitoral. De acordo com a Resolução 23.610/2019, em que o TSE regulamenta as normas da propaganda eleitoral, é vedado...