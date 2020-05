Política Weintraub volta a citar nazismo: 'Tenho direito de falar do Holocausto' Ministro da Educação foi alvo de críticas de instituições judaicas por comparar operação da PF no inquérito das fake news com Noite dos Cristais

O ministro da Educação, Abraham Weintraub, voltou a comparar o cenário político nacional com a Alemanha nazista e o Holocausto. Alvo de críticas de associações judaicas do Brasil e do exterior, do cônsul de Israel em São Paulo e da Embaixada de Israel, Weintraub fez novas publicações, e afirmou que tem direito de falar do Holocausto. "Não falem em nome de todos ...