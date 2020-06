Política Weintraub agradece às 'dezenas de pessoas' que o ajudaram a chegar aos EUA Ele usou sua condição de ministro para desembarcar em Miami no sábado passado e, assim, driblar as restrições de viagens para brasileiros em razão da pandemia de Covid-19

O ex-ministro da Educação Abraham Weintraub afirmou nesta segunda-feira, 22, por meio do Twitter, que recebeu a ajuda de "dezenas de pessoas" para chegar em segurança aos Estados Unidos. Ele usou sua condição de ministro para desembarcar em Miami no sábado passado e, assim, driblar as restrições de viagens para brasileiros em razão da pandemia de Covid-19. Horas depois, o...