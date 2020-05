Política Weintraub afirma: ‘botava na cadeia esses vagabundos todos, começando pelo STF’ Celso de Mello apontou indícios de crime em conduta de Weintraub. Vídeo de reunião no Planalto foi liberado pelo ministro, o mesmo que determinou a abertura de inquérito por suposto de crime de racismo contra o titular do MEC

O ministro da Educação, Abraham Weintraub, disse durante a reunião de ministros do dia 22 de abril que “botava na cadeia” todos os ministros do Supremo Tribunal Federal. Ele disse ao presidente Jair Bolsonaro: “Eu, por mim, botava esses vagabundos todos na cadeia. Começando no STF. E é isso que me choca. Era só isso presidente, eu… eu… realmente acho que toda essa discussão d...