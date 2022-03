Política Wanderlei Barbosa será empossado como governador do Tocantins nesta sexta-feira, às 19 horas Cerimônia ocorrerá no Plenário da Assembleia Legislativa

Após a renúncia do governador afastado Mauro Carlesse (PSL), que ocorreu no início da tarde desta sexta-feira, 11, o Secretaria de Comunicação do Estado anunciou que a posse de Wanderlei Barbosa (sem partido), no cargo de Governador do Estado do Tocantins ocorrerá neste mesmo dia, às 19 horas, no Plenário da Assembleia Legislativa. A assessoria informou que dur...