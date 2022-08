Política Wanderlei Barbosa registra candidatura no TRE, ao lado de Laurez e Dorinha Protocolo na sede do TRE em Palmas ocorreu na tarde desta sexta-feira e contou com a presença de apoiadores

O ato simbólico de registro da candidatura de Wanderlei Barbosa (Republicanos), à reeleição para o governo do Estado, ocorreu no final da tarde desta sexta-feira, 12, na sede do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), em Palmas (TO). O ato breve contou com a presença do candidato a vice-governador Laurez Moreira (PDT), da Professora Dorinha (UB), candidata ao Senado, além d...