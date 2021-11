Política Wanderlei Barbosa decreta inspeção em órgãos e entidades visando a apuração de irregularidades Determinação é publicada na semana em que completa um mês do afastamento de Mauro Carlesse (PSL) do Governo do Estado

O governador em exercício Wanderlei Barbosa (Sem partido) decretou que seja feita a realização de inspeção em órgãos e entidades que compõem a organização da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Estadual. Segundo o texto publicado no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira, 19, a medida “visa à defesa do patrimônio público, à apuração de irregularidades e...