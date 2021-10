Política Wanderlei Barbosa assume governo interinamente e realizará coletiva nesta quinta-feira Ele fica no cargo de Mauro Carlesse, afastado por seis meses devido às investigações da Operação Éris

Com o afastamento do governador Mauro Carlesse, o vice-governador, Wanderlei Barbosa, assume o cargo interinamente e uma de suas primeiras ações será a realização de uma coletiva de imprensa nesta quinta-feira, 21, às 11 horas, na sala de reuniões do Palácio Araguaia. Carlesse está afastado por seis meses devido às investigações da Operação Éris, que apura um sup...