Durante a sessão ordinária na Câmara dos Vereadores na quarta-feira, 6, o vereador Eudes Assis (PSDB) proferiu um discurso machista contra a secretária de Desenvolvimento Econômico de Palmas, Mila Jaber.

“Eu fico indignada com essa mulher e falei para o Secretário de Governo ontem que pode dar o que dar que hoje eu iria dar uma lapada nela para respeitar um vereador. Você é uma mentirosa. Fez compromisso aqui com a gente e depois não cumpre. Eu deixo minha indignação hoje nessa tribuna para essa secretária”, afirmou o parlamentar durante sua fala.

O vereador ainda exaltou em seu discurso a indignação pelo fato de, segundo ele, Mila não gostar dos parlamentares.

“Eu fiquei indignado quando temos um secretário no Governo que não gosta de vereador, porque essa secretária Mila Jaber sempre deixou muito claro que ela não gosta de vereador. Ela nunca teve um voto para poder estar onde está. Eu gostaria de ver essa mulher na planície pedindo votos igual nós fomos para ver se ela consegue um voto. O tanto que ela é chata, incompetente”.

O discurso causou revolta na prefeita de Palmas, Cinthia Ribeiro, que usou as redes sociais para defender Mila Jaber. “Século XXI e assistimos a lamentável cena de um parlamentar aos berros, desqualificando uma mulher. Será que engrossaria a voz e daria “uma lapada” em um macho? Ou só banca de valente porque manda o recado para uma mulher? Não admito desrespeito com os meus. Muito menos com mulher”.

Também nas redes sociais, outras pessoas manifestaram apoio à secretária “totalmente desnecessária a falta de postura do vereador com a Mila. Deixo aqui meu total repúdio a esse tipo de tratamento dirigido a uma mulher”, afirmou uma seguidora da gestora.

A reportagem procurou o vereador em seu gabinete na sede do Legislativo, por volta das 11 horas da manhã, mas ele não se encontrava no local. A assessoria do parlamentar afirmou que ele entraria em contato, mas até a publicação da matéria não houve retorno. Também tentou contato por celular, às 10 horas e às 12 horas novamente, mas chamadas eram direcionadas à caixa de mensagem.

Machismo

Na visão de Cynthia Miranda, pesquisadora e professora da Universidade Federal do Tocantins (UFT), mulher nenhuma deve ser vítima de discriminação e violência por exercer o seu trabalho. "Somos um país de extrema desigualdade entre os gêneros e o espaço político que deveria ser um espaço de discussão e ações em prol da Igualdade entre os gêneros tem se tornado um espaço cada vez mais violento para as mulheres", afirmou a estudiosa.

Ainda na opinião da professora, múltiplas são as violências que vão dá física, psicológica e até mesmo verbal. "É inadmissível esse tipo de postura de alguém com mandato eletivo", finalizou Cynthia.