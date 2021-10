Política “Voltar ao Brasil para ser preso está fora de cogitação”, afirma Zé Trovão Caminhoneiro está foragido no México e disse esperar resposta de pedido de asilo político feito ao país

Investigado em inquérito no STF (Supremo Tribunal Federal) sobre a organização de atos violentos a favor do governo federal no 7 de Setembro, o caminhoneiro Marcos Antônio Pereira Gomes, conhecido como Zé Trovão, disse que descarta a possibilidade de voltar ao Brasil para ser preso. Ele é alvo de um mandado de prisão preventiva decretado pelo ministro A...