Política Villas Bôas elogia militar envolvido em tortura e execução de estudante em Goiás durante a ditadura Militar Rubens Bizerril é citado no relatório final da Comissão Nacional da Verdade, de 2014, como um dos envolvidos na tortura e execução de um estudante secundarista em Goiás

Em livro-depoimento recém-publicado, o general Eduardo Villas Bôas se refere a um oficial do Exército acusado de crimes durante a ditadura militar como um dos "excelentes instrutores" da EsPCEx (Escola Preparatória de Cadetes do Exército). Hoje coronel da reserva, o militar elogiado por Villas Bôas é Rubens Bizerril, citado no relatório final da Comissão Nacional da Ver...