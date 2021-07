Política Vice-presidente do Patriota assume o partido e reduz chances do ingresso do Bolsonaro Ovasco Resende assumiu o cargo depois de o TSE validar, na quarta-feira (7), a convenção nacional do Patriota que decidiu pelo afastamento de Adilson Barroso

A possibilidade de filiação do presidente Jair Bolsonaro ao Patriota para disputar as eleições de 2022 está mais remota. A sigla está agora sob o comando de Ovasco Resende, antes vice-presidente da sigla. Ele assumiu o cargo depois de o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) validar, na quarta-feira (7), a convenção nacional do Patriota que decidiu pelo afastamento de Adilson B...