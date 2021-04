Política Vice-prefeito de Nova Olinda assume cargo enquanto titular está intubado por causa da Covid-19 Temis Domingos foi internado no Hospital Municipal de Campanha de Araguaína no último dia 2; segundo nota divulgada pela prefeitura, seu estado de saúde é considerado bom e estável

O vice-prefeito de Nova Olinda, Jesus Evaristo Cardoso (MDB), o Jesuszinho, assumiu interinamente o comando da prefeitura de Nova Olinda do Tocantins, cidade distante a 320 km de Palmas. O comando do Executivo por parte do vice ocorreu porque o atual prefeito da cidade, Temis Domingos (PSD), teve que ausentar do cargo para tratamento da Covid-19. O gestor está estado g...