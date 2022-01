Política Vice-prefeita, Josa assume interinamente gestão de Araguacema para férias de Marquinho Josa fica no cargo até o dia 5 de fevereiro

Nesta quarta-feira, 5, a vice-prefeita Josa Martins (MDB) assumiu interinamente o comando da Prefeitura Municipal de Araguacema. A gestora fica no cargo até o dia 5 de fevereiro com o licenciamento para férias do prefeito, Marcus Vinicius Moraes Martins, conhecido popularmente como Marquinho (MDB). “Após um ano de trabalho intenso frente a gestão, resolvi me lic...