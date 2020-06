Política Vice-governador do Distrito Federal é diagnosticado com Covid-19 Paco Britto deve passar a noite internado em um hospital particular localizado na Asa Sul, em Brasília

O vice-governador do Distrito Federal (DF), Paco Britto (Avante), foi diagnosticado com Covid-19, conforme nota divulgada pela assessoria de comunicação do governo do DF. Segundo informações, Paco deve passar a noite internado em um hospital particular localizado na Asa Sul, em Brasília. Ele apresenta apenas dores de cabeça como sintoma. Carioca, Paco Britto...