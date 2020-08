Política Vice de Witzel, Cláudio Castro assume Governo do Rio nas mãos da família Bolsonaro Presidente aumenta poderio no estado com afastamento de Witzel e investigação contra presidente da Assembleia

A família do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) amplia seu poderio no Rio de Janeiro com o afastamento de Wilson Witzel (PSC) do governo e com as investigações em curso contra o presidente da Assembleia Legislativa do estado, o petista André Ceciliano. Alvo de um mandado de busca e apreensão na manhã desta sexta-feira (28), o governador em exercício, Cláudio Castro...