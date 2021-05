Política Vice de Doria, Rodrigo Garcia troca DEM pelo PSDB de olho em candidatura ao Governo de SP Para demonstrar que Garcia é bem-vindo no PSDB, houve uma reunião, na quarta (12), entre o vice e dirigentes regionais do partido da capital

O vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, 47, deixou o DEM e assinou sua ficha de filiação ao PSDB nesta sexta-feira (14), em um evento presencial num hotel da zona sul da capital, com a presença dos principais líderes do PSDB. A chegada de Garcia ao partido -movimento costurado pelo governador João Doria (PSDB), que pretende lançar o vice à sua sucessão no ano...