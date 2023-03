A Câmara Municipal de Palmas deve votar na sessão ordinária desta quarta-feira, 22, o veto da prefeita Cinthia Ribeiro (PSDB) ao Autógrafo de Lei nº 147, de 14 de dezembro de 2022,originado do Projeto de Lei (372/2021), que proíbe a linguagem neutra na grade curricular e no material didático de instituições públicas e privadas de ensino, assim como em editais de concursos públicos, no município de Palmas. No dia anterior, representantes do Ministério Público, Defensoria Pública, líderes religiosos e representantes de escolas se reuniram para debater o assunto.

Aprovada no ano passado, a lei foi totalmente vetada pela prefeita de Palmas na Mensagem ao Legislativo de n° 61/2022 Palmas, no dia 29 de dezembro de 2022. Cinthia Ribeiro alegou inconstitucionalidade da lei, porque só a União pode legislar sobre o ensino. O projeto é de autoria do ex-vereador Filipe Martins (PL), hoje deputado federal.

A prefeita aponta, no veto, que a Constituição Federal estabelece que é atribuição do Ministério da Educação (MEC), órgão da União, que pode tratar das diretrizes de ensino nas escolas brasileiras.

A reunião desta terça-feira, 21, foi convocada na sexta-feira, 17, pelo presidente da Câmara de Vereadores, José do Lago Folha Filho (PSDB), após a discussão causar protestos e tumulto durante uma sessão na Câmara.

A coordenadora do Núcleo de Defesa da Criança e do Adolescente (Nudeca), Elisa Maria, ressaltou em seu discurso que caso o projeto chegue até a União não será mais discutida a constitucionalidade da Lei e que a proibição ao veto não significa a permissão.

“Isso é um matéria ainda nova que ainda vai ser muito debatida e que a gente precisa aguardar que se incorpore a língua brasileira, mas também não podemos fechar os olhos para o papel das escolas é preciso debater nesse espaço o que ocorre na nossa sociedade, a proibição não significa a permissão isso vai depender do plano político pedagógico da escola”.

O representante da Secretaria Municipal da Educação (Semed), Belmiran Sousa, disse que a pasta segue os preceitos da Constituição e compreende que a discussão foge do âmbito pedagógico.

“Nós somos regidos pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) [...] e entendemos que é uma discussão que foge do pedagógico, quando se foge do pedagógico, nós entendemos que a secretaria tem que pautar por algo regimental superior”.

O representante da Igreja Católica, o diácono Leandro, entende que o assunto requer cautela. “Eu assisto com apreensão a nuvem de desconstrução do ser humano a partir das nossas crianças que param nas instituições de ensino nos últimos anos. Mas do que uma linguagem errada que não reflete a realidade é trazer para a sociedade palmense a começar do coração puro das crianças que o ser humano em sua mais bela natureza seja uma mera construção social”.

A linguagem neutra

Segundo a Câmara, a linguagem neutra, com termos como "todes" e "amigues", faz parte de um fenômeno político e de inclusão para que a comunidade LGBTQIAP+ se sinta representada. É a substituição dos artigos feminino e masculino por um "x", "e" ou até pela "@" em alguns casos.

O objetivo em substituir o artigo masculino genérico pelo “e” é neutralizar o gênero gramatical a fim de que as pessoas não binárias (que não se identificam nem com o gênero masculino nem com o feminino) ou intersexo se sintam representadas.

O veto sobre a proibição da linguagem neutra ainda pode ser derrubado pela maioria dos parlamentares.