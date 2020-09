Política Vereadores de Tupirama afastam prefeito por 90 dias e mantém salário de Helisnatan Prefeito é alvo de investigação na Polícia Civil sobre contratos com supostas fraudes, que deu origem ao pedido de afastamento, acatado pela Câmara no dia 17

Os vereadores de Tupirama decretaram o afastamento do p refeito Helisnatan Cruz (PP), 63 anos, por 90 dias, ou pelo prazo necessário para a Comissão Processante concluir a investigação sobre o prefeito. A decisão saiu na sessão do Legislativo municipal do dia 17 de setembro e mantém o pagamento do salário do prefeito, no valor de R$ 12 mil, em valo...